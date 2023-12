Fahrzeug samt Lenkerin überschlug sich, Zeuge setzte Notruf

Veröffentlicht am 23. Dezember 2023, 10:01 / ©Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / Markus Hechenberge

Um 7.45 Uhr fuhr eine 25-Jährige aus dem Bezirk Weiz auf der B 64, aus Richtung Weiz in Richtung Passail, und ihr Fahrzeug kam bei Straßenkilometer 22,380 aus unbekannten Gründen ins Schleudern. Anschließend geriet das Fahrzeug auf die Böschung, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Lenkerin konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Ein nachkommender Lenker setzte die Rettungskette in Gang. Die 25-Jährige wurde vom Österreichischen Roten Kreuz in das Landeskrankenhaus Graz eingeliefert.

B 64 für eine Stunde gesperrt

Die Bergung des Unfallfahrzeuges erfolgte durch die Freiwillige Feuerwehr St. Kathrein am Offenegg. Die B 64 war von 7.45 Uhr bis 8.45 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Ein durchgeführter Alkomat-Test verlief negativ.