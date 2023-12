Diese Geschäfte haben am 24. Dezember geöffnet

Grundsätzlich sind am morgigen Weihnachtsfeiertag die meisten Geschäfte geschlossen – immerhin fällt heuer der 24. Dezember auf einen Sonntag. Aber dennoch gibt es für Last-Minute-Shopper die Möglichkeit, auch zu Weihnachten ihre letzten Geschenke und Lebensmittel zu besorgen.

Supermärkte

Einige Lebensmittelgeschäfte haben oft auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet – So wird es in vielen Fällen auch am morgigen 24. Dezember sein. Alle Billa-Sonderöffnungszeiten findest du hier. Auch einige Spar-Filialen werden am 24. Dezember für Last-Minute-Einkäufe geöffnet haben. Welche Spar-Filialen in deiner Nähe geöffnet haben, kannst du hier nachsehen.

Tankstellen

In der Not können auch „Billa stop&shop“ sowie „Spar-Express“ an den Tankstellen „JET“ bzw. „Turmöl“ zum Lebensmittel-Kauf aufgesucht werden. Welche Tankstelle in deiner Nähe geöffnet hat, findest du zum Beispiel in der ÖAMTC-App. Tipp am Rande: Was kleine Geschenke wie Blumen oder Kuscheltiere betrifft, wird man oft auch an Tankstellen fündig.

Christkindlmärkte

Zum Bummeln laden am 24. Dezember auch einige Christkindlmärkte ein. Wer noch ein nettes Geschenk sucht, hat von Handwerkskunst bis hin zu Wollmützen eine breite Auswahl an Geschenken. Die großen Christkindlmärkte in dein einzelnen Bundesländern haben auch am 24. Dezember noch geöffnet, einige kleinere Adventmärkte jedoch schließen bereits am 23. Dezember ihre Pforten.