Nach Brand bei „VinziTel“: „Alle anderen Bewohner sind wohlauf“

Aus bisher ungeklärter Ursache brach Samstagfrüh, 23. Dezember 2023, in einer Notschlafstelle der „VinziWerke“ ein Brand aus. Dabei wurde ein 62-jähriger Bewohner verletzt, die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest – wir berichteten.

Bewohner in Sicherheit!

Die VinziWerke bestätigen die Meldung der Grazer Berufsfeuerwehr, laut derer in der Nacht auf heute, den 23. Dezember, ein Brand in einem Zimmer der Notschlafstelle VinziTel ausgebrochen sein soll. Alle Bewohnerinnen konnten in Sicherheit gebracht werden und sind nach Löschung des Brandes wieder in ihre Zimmer eingezogen. „Vom ehrenamtlichen Mitarbeiter, der den Nachtdienst auf heute verrichtet hat, wurden der Ausbruch des Brandes wahrgenommen, woraufhin er umgehend Feuerwehr und Rettung alarmierte und brachte die Bewohnerinnen in Sicherheit. Unser hauptamtlicher Einrichtungsleiter Andreas Kleinegger war bald darauf vor Ort und koordinierte alle weiteren Maßnahmen. Noch in der Nacht wurde uns von Seiten der Feuerwehr erklärt, dass die Bewohnerinnen in ihre Zimmer zurückkehren können. Eine Person wurde von der Rettung ins Krankenhaus gebracht, eine weitere vom Roten Kreuz versorgt. Alle weiteren blieben unverletzt. Wir möchten uns an dieser Stelle von ganzem Herzen bei unserem ehrenamtlichen Mitarbeiter bedanken, der schnell und richtig reagiert hat, sowie den Einsatzkräften, die schnell vor Ort waren und Schlimmeres verhindern konnten“, unterstreicht Svjetlana Wisiak, Sprecherin der VinziWerke.

Brandursache

Das betroffene Zimmer ist nach dem Brand unbewohnbar, heißt es. Weitere Informationen, wie die Brandursache, sind uns zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.12.2023 um 14:03 Uhr aktualisiert