Eislaufen am Weißensee: Wann hat das lange Warten ein Ende?

Eigentlich hätte Eismeister Norbert Jank gerne noch vor dem 24. Dezember die Freigabe für eine erste Eisfläche am Weissensee erteilt – 5 Minuten hat berichtet. Aber leider hat das Wetter den Plänen einen Strich durch die Rechnung gezogen.

Zu warm für Eis

Erst war es der Regen am gestrigen Freitag und jetzt sind es die Plusgrade, die eine Freigabe nicht möglich machen. „Jetzt ist alles nass. Und mit den Plusgraden in den nächsten Tagen ist auch kein Eislaufen möglich“, sagt Jank im Gespräch mit 5 Minuten. Der Eismeister verrät aber schon, wann ungefähr die Eisfläche freigegeben werden könnte: „Sobald es einmal wieder friert, dauert es dann nur ungefähr zwei Tage und ein Eislaufen ist möglich.“

Loipe nicht in Betrieb

Aber nicht nur das Eislaufen am Weissensee muss unter dem Wetter „leiden“, auch die Loipe ist nicht mehr in Betrieb. „Der Kunstschnee ist total weich, man sinkt da ein.“ Naja, so betrachtet können wir uns über das sonnige Wetter in Kärnten ja freuen. Beim Weissensee hat es laut GeoSphere fast plus 8 Grad. Wie wärs mit einem Spaziergang?