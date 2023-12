Die Hoffnung steigt: Wird es weiße Weihnachten in Wien geben?

Über Schnee an Heiligabend werden sich mit großer Wahrscheinlichkeit einige Österreicher freuen können. Zurzeit sorgen große Schneemengen sowie das Sturmtief „Zoltan“ für Verkehrschaos und mehrere Einsätze der Feuerwehren – wir berichteten.

Leise rieselt der Schnee…

Wie aber sieht die Lage in Wien aus? Ein Lokalaugenschein zeigt: Frau Holle schüttelt ihre Kissen aus. Mehrere Schneeflocken finden ihren Weg auf die Wiener Wiesen und Straßen – eine wahrlich weihnachtliche Idylle. Die Landschaft ist bereits leicht angezuckert – nun heißt es Daumen drücken und hoffen. Hält der Schneefall an oder verstärkt sich sogar, so könnte es in Wien weiße Weihnachten geben.