Steirische Florianis im vorweihnachtlichen Dauereinsatz

/ ©FF St. Kathrein am Offenegg

Veröffentlicht am 23. Dezember 2023, 12:39 / ©FF St. Kathrein am Offenegg

Das Sturmtief „Zoltan“ sorgt nicht nur in der Steiermark für Unruhe. Auch in anderen Bundesländern werden die Florianis ordentlich gefordert. Das Unwetter zog eine Spur der Verwüstung. Auch einige Stromleitungen kamen dabei zu Schaden, weshalb Stromausfälle in 3000 steirischen Haushalten gemeldet wurden – wir berichteten.

680 Mann bei 80 Einsätzen in Liezen

„Die Unwettereinsätze im Bezirk Liezen reißen nicht ab, alleine in der Nacht mussten 30 Feuerwehren ausrücken, vorwiegend um Verkehrswege von umgestürzten Bäume zu entfernen. Ein derartiges, nächtliches Einsatzaufkommen, bei dem knapp ein Drittel aller Feuerwehren im Bezirk im Einsatz steht, kommt äußerst selten vor. Hotspots sind das mittlere Ennstal (Raum Stainach – Irdning) sowie das Ausseerland“, heißt es vom BFV Liezen. Am Samstagvormittag machte den Einsatzkräften neben den Aufräumarbeiten nach dem Sturm auch noch das Tauwetter einen Strich durch die Rechnung. Die rasche Schneeschmelze sorgte für überflutete Verkehrswege, Kläranlagen und etwa zwei Dutzend Keller. Die Feuerwehren im Bezirk Liezen arbeiteten seit 22 Uhr mit etwa 680 Mann etwa 80 Schadenslagen ab und stehen auch aktuell im Einsatz.

Bäume stürzten auf Straßen

„Insgesamt drei Einsätze mussten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stanz aufgrund der starken Schneefälle in den letzten Stunden abarbeiten“, hieß es in einem Einsatzbericht der Feuerwehr vom heutigen Samstag, den 23. Dezember. Bäume stürzten auf die L114 und auf diverse Hochspannungsleitungen. Mittels Kettensäge wurden die Bäume entfernt und die Straße wieder frei gemacht. Außerdem kam es zu Fahrzeugbergungen. Eingesetzt waren 18 Einsatzkräfte.

©BFVMZ/FF Stanz ©BFVMZ/FF Stanz ©BFVMZ/FF Stanz

Bäume umgefallen

Auch auf der L353 bei einer Kläranlage kam es zu einem Einsatz aufgrund von Bäumen, welche die Fahrbahn blockierten. Die Freiwillige Feuerwehr St. Kathrein am Offenegg war mit 10 Mann für etwa eine Stunde im Einsatz. Sie sicherten die Gefahrenstellen ab und entfernen die Bäume mittels Motorsäge und Kran.

©FF St. Kathrein am Offenegg ©FF St. Kathrein am Offenegg

Traktor kam von Straße ab

Bereits am gestrigen Freitag, den 22. Dezember ist ein Traktor beim Schneeräumen von der Straße abgekommen. Die FF St. Kathrein am Offenegg übernahm das Absichern und Ausleuchten der Unfallstelle. Anschließend sollte der Traktor mittels Seilwinde mit Kran und Greifzug geborgen werden. „Aufgrund der Witterung mit starkem Schneefall wurde der Traktor nur gesichert, die vollständige Bergung wird in den nächsten Tagen fortgesetzt“, hieß es nach dem Einsatz von der Feuerwehr. Insgesamt 18 Mann rückten zum fünf-stündigen Einsatz aus.