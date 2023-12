Sonniges Wetter vor Weihnachten: Kärnten ist der Wärmepol Österreichs

So sieht das Wetter heute in Kärnten aus.

Während ein Sturm und starke Schneefälle für Probleme in weiten Teilen Österreichs sorgen, ist in Kärnten kaum etwas von diesem „Wetter-Chaos“ zu spüren. Ganz im Gegenteil: Wir dürfen uns hier über strahlenden Sonnenschein und Temperaturen über 10 Grad plus erfreuen.

Schnee im Norden, Sonne in Kärnten

Aber warum ist das Wetter in Kärnten so konträr zu den restlichen Bundesländern? Das erklärt Meteorologe der GeoSphere Austria, Stefan Christian, auf Nachfrage von 5 Minuten: „Über den Norden Österreichs zieht eine kräftige Nord- bis Nordwest-Strömung, die für dichte Wolken, Regen und Schnee sorgt. Im Süden hingegen haben wir einen Nordföhn. Die Strömung erwärmt dabei die absteigende Luft, daher haben wir auf der Südseite der Alpen höhere Temperaturen.“

Sonne begleitet uns durch die Weihnachten

Eine zwar nicht sehr winterliche, aber nette vorweihnachtliche Überraschung! Auch in den kommenden Feiertagen soll das Wetter nämlich so anhalten. Das heißt, statt weiße Weihnachten, wird es sonnig und trocken! Die Sonne sollten die Kärntner die nächsten Tage auf jeden Fall auskosten. „Ab Montag taucht ein Problem auf: Es bildet sich wieder Nebel in den Tälern und Becken, der länger anhält“, weiß Christian.

Kärnten, der Wärmepol Österreichs

Mit diesem herrlichen Wetter krönt sich Kärnten außerdem zum Wärmepol Österreichs. Das zeigt auch die UBIMET-Auswertung der höchsten Temperaturen in Österreich um 12.30 Uhr: Platz 1 bis 8 werden von Kärntner Orten belegt. Am wärmsten ist es dabei in Bad Eisenkappel mit 12,5 Grad, aber auch die Temperaturen in Villach und Klagenfurt mit 12 bzw. 11,9 Grad können sich sehen lassen.

