Weihnachtlicher Besuch brachte Kinderaugen zum Strahlen

„Schnelle Intervention für lachende Kinderaugen“, so lautete der Einsatz der steirischen Polizisten, die am heutigen Vorweihnachtstag im Grazer Landeskrankenhaus zu Gast waren. Die Beamten der Fachinspektion Graz-Sonderdienste/Schnellen Interventionsgruppe (SIG) brachten dort Kinderaugen zum Leuchten.

Rührende Aktion

„Das Lachen der in der Kinderklinik behandelten Kleinsten ließ den ansonsten so harten Kern der Kollegen schmelzen“, so zeigte sich die Polizei ganz gerührt über den Einsatz. In den Stationen der Neonatologie, Pädiatrie und Onkologie verbringen auch heuer wieder Kinder die Weihnachten im Krankenhaus. Die überreichten Polizeibären und weitere Geschenke sollen den Aufenthalt ein wenig leichter machen, so lautete die Idee des vorweihnachtlichen Besuchs.