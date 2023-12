Unbekannte stahlen Motorsägen aus Baumarkt

Veröffentlicht am 23. Dezember 2023, 14:21 / ©Pexels.com

In der Nacht vom Freitag, dem 22. Dezember, auf den 23. Dezember, zwängten bislang unbekannte Täter ein Zufahrtstor zu einer Technik-Werkstätte eines Baumarktes in Völkermarkt auf, schlugen eine Fixverglasung ein und gelangten dadurch in den Verkaufsraum. Die Täter konnten dabei mehrere Motorsägen erbeuten. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.