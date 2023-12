Junge Hündin allein bei Straßenbahnhaltestelle aufgefunden

Veröffentlicht am 23. Dezember 2023, 14:33 / ©TierQuarTier Wien

„Eigentlich sollte die Weihnachtszeit eine friedliche und besinnliche Zeit mit der ganzen Familie sein. Das Gegenteil erlebte unlängst eine junge Rottweiler Hündin. Sie wurde am 11. Dezember an der Straßenbahnhaltestelle Weißenböckstraße in Simmering alleine angebunden aufgefunden“, wie das Veterinäramt und der Tierschutz Wien bekannt geben.

Um Hinweise wird gebeten

Die Tierrettung brachte die Hündin ins TierQuarTier. Leider war der Mikrochip der Hündin nicht registriert. Da sich bislang keine Besitzer im TierQuarTier gemeldet haben, entstand die Vermutung, dass sie vermutlich absichtlich ausgesetzt wurde. Die Hündin trug eine pinke Leine. Solltest du einen Hinweis darauf haben, wem das Tier gehört, dann kannst du dich beim Fundservice der Stadt Wien unter der Telefonnummer 01 4000 8060 oder per E-Mail an [email protected] wenden. „Das Aussetzen von Tieren ist verboten, es drohen Strafen bis zu 7.500 Euro!“, so wird vom Tierschutz betont.