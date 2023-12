„Mama geht tanzen“ kommt nach Klagenfurt!

Nach dem Konzept der MAMAGEHTTANZEN-Reihe, das in verschiedenen deutschen Städten sowie Wien etabliert wurde, wird diese Veranstaltung nun auch in Klagenfurt angeboten. Die Gründerinnen Andrea und Anna, selbst zweifache Mütter aus Wuppertal, hatten die Idee, eine After-Care-Party für Mütter zu schaffen, die bereits um 20 Uhr beginnt und um 23 Uhr endet – perfekt abgestimmt auf das Familienleben.

Tanzen von 20 bis 23 Uhr

Die erste Veranstaltung in Klagenfurt ist für den 2. Februar 2024 geplant und findet in Zusammenarbeit mit dem Club Matigo statt. Die Veranstaltungen, die von 20 bis 23 Uhr dauern, sollen eine Antwort auf die Bedürfnisse von Müttern bieten, die ihre Freizeitgestaltung mit familiären Verpflichtungen in Einklang bringen möchten. „Der enorme Zuspruch und das positive Feedback in anderen Städten zeigen, dass das Konzept genau den Nerv der Zeit trifft“, freuen sich die Ideengeberinnen. Mehr Infos findet ihr hier.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.12.2023 um 15:43 Uhr aktualisiert