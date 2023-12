Sturmtief fegt durchs Land, in Graz scheint die Sonne

Während ein Sturm und starke Schneefälle für Probleme in weiten Teilen Österreichs sorgen, ist in Graz kaum etwas von diesem „Wetter-Chaos“ zu spüren. Ganz im Gegenteil: Wir dürfen uns hier über strahlenden Sonnenschein und milde Temperaturen freuen. Auch im Süden und Westen des Landes ist es für die Jahreszeit ungewöhnlich warm. In Köflach wurden um 13 Uhr sogar 11 Grad gemessen. In Graz hatte es am Lendplatz knapp 8 Grad. Unterdessen sorgt das Sturmtief „Zoltan“ in der Obersteiermark für Unruhe – wir berichteten.

Schnee im Norden, Sonne in Graz

Aber warum ist das Wetter in Österreich so verschieden? Warum scheint in Graz die Sonne und in der Obersteiermark stürmt es? Das erklärt Meteorologe der GeoSphere Austria, Stefan Christian, auf Nachfrage von 5 Minuten: „Über den Norden Österreichs zieht eine kräftige Nord- bis Nordwest-Strömung, die für dichte Wolken, Regen und Schnee sorgt. Im Süden hingegen haben wir einen Nordföhn. Die Weststeiermark ist auch durch den Nordföhn begünstigt, vor allem Köflach und Deutschlandsberg.“

Sonne begleitet uns durch die Weihnachten

Eine zwar nicht sehr winterliche, aber nette vorweihnachtliche Überraschung! Auch in den kommenden Feiertagen soll das Wetter nämlich so anhalten. Das heißt, statt weiße Weihnachten, wird es sonnig und vorwiegend trocken! „Am Sonntag setzt von Westen Erwärmung und Wetterberuhigung ein. Im Norden kann es gelegentlich noch ein wenig regnen, oberhalb von 1200 Meter bis 1700 Meter Höhe schneien. Im Großteil des Landes bleibt es hingegen bereits trocken und im Süden auch phasenweise sonnig. Der Nordwestwind flaut im Tagesverlauf ab“, so die Wetterprognose der GeoSphere für den Weihnachtstag. Es werden Höchstwerte zwischen 7 und 12 Grad erwartet.