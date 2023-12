Zug von Wien nach Villach ausgefallen

Veröffentlicht am 23. Dezember 2023, 16:09 / ©ÖBB/ Posch

Am heutigen Samstagvormittag wurde ein Zug von Wien nach Kärnten gestrichen. Er hätte um 9.24 Uhr in Wien abfahren und um 13.48 Uhr in Villach ankommen sollen. Schuld war laut ÖBB-Sprecher Herbert Hofer ein Triebwagendefekt, der die Abfahrt verhindert hätte.

Gäste seien am Bahnsteig informiert worden

Ein Leser empört sich: „In letzter Zeit kann man sich auf die Verbindung zwischen Kärnten und Wien nicht mehr verlassen. Meine Reservierung war auch weg – es sind zwar nur wenige Euro, aber es geht ums Prinzip. Es ist nicht das erste Mal, dass mir heuer so etwas passiert“. Andere Vorwürfe, dass Fahrgäste nicht über den Ausfall informiert worden sein sollen, weist die ÖBB zurück. Es habe wie immer Durchsagen am Bahnhof gegeben und die ÖBB Mitarbeiter seien persönlich vor Ort gewesen, um Fragen, zu beantworten.

Kärnten kamen doch noch nachhause

Nach Kärnten kamen die Gäste dann übrigens mit einem Zug, der eine Stunde später von Wien abfuhrt. „Sehr gemütlich, wenn hunderte Menschen zugleich nach Hause reisen wollen und dann alle in einen Zug gesteckt werden“, kommentiert ein Leser sarkastisch.