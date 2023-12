3.000 Euro Spenden für zwei Kärntner Kinder gesammelt

Veröffentlicht am 23. Dezember 2023, 17:00 / ©FEMpreneur Club:

Diese Woche ging die FEMpreneur-ClubChristmas-Charity powered by Lendring über die Bühne. Vier Unternehmerinnen, Nicole M. Mayer, Ines Kainz, Janin Baumann und Jasmin Wurian, haben das Event in kurzer Zeit auf die Beine gestellt. „Es ist unglaublich, wir hatten auf einiges gehofft, aber nicht mit so viel gerechnet“, sind sich die vier Organisatorinnen einig „Unser Dank gilt allen Sponsoren und allen Gästen, die diese Summer ermöglicht haben.“

„Lässt das Herz wirklich höher schlagen“

Unterstützt werden zwei junge Kärntner, einmal über die „Krebshilfe Kärnten“ und einmal

der kleine Klagenfurter Gabriel über die „Thomas Hope Foundation“. „Zu erleben, mit welcher ehrlichen Bereitschaft Sponsoren und Gäste ihren Teil zu einer guten Sache beitragen, lässt das Herz wirklich höher schlagen“, so die Organisatorinnen. Mit Tombola, Pokern, Punschstand und Versteigerung von wertvollen Hauptpreisen konnten in Summe 3.000 Euro gesammelt werden.

„Gemeinsam erreichen wir mehr“

Die Moderation wurde ehrenamtlich von Lisa Überbacher übernommen, die charmant durch die Verlosung führte. „Das Motto des FEMpreneur Club #bettertogether geht hier voll auf“, sich Nicole M. Mayer, Mitbegründerin des Clubs. „Gemeinsam erreichen wir mehr, das hat der heutige Abend bewiesen“, schlägt Ines Kainz, ebenfalls Gründungsmitglied, in die gleich Kerbe. „Und das war sicher nicht unsere einzige gemeinsame Aktion“, schmunzelt Lendring Chefin Janin Baumann. „Da kommt sicher bald wieder etwas, weil es einfach eine Freude ist, helfen“, so auch Jasmin Wurian.

