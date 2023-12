Günstiger Tanken in Kroatien und Slowenien

Veröffentlicht am 23. Dezember 2023, 18:25 / ©Pexels / Gustavo Fring

Um die Weihnachtszeit erfahren Autofahrer in Slowenien und Kroatien eine Preissenkung für Diesel und Benzin, wirksam ab dem kommenden Dienstag. Hier sinken an allen Tankstellen die Benzinpreise um 5 Cent auf 1,38 Euro pro Liter und Diesel um 5 Cent auf 1,39 Euro pro Liter, berichten kroatische Medien. Diese Preise seien für zwei Wochen gültig.

Abseits der Autobahn

In Slowenien sinken die Preise an Tankstellen abseits der Autobahnen erneut. Hier wird Normalbenzin um 4,2 Cent günstiger und kostet 1,379 Euro pro Liter, während Diesel auf 1,418 Euro pro Liter fällt, was einer Reduktion von 4,3 Cent entspricht. Diese Preise bleiben bis zum 3. Januar bestehen.