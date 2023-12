Frau über Wochen eingesperrt und missbraucht: 51-Jähriger in Haft

Veröffentlicht am 24. Dezember 2023, 11:34 / ©BMI/Maria Rennhofer-Elbe

Sie eine Chance genutzt, um zu fliehen, und die Polizei um Hilfe gebeten. Die Polizei traf die Frau an der genannten Adresse an, verhaftete den Verdächtigen und befindet ihn sich jetzt in Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen wegen Vergewaltigung, Freiheitsentziehung und fortgesetzter Gewalt sind im Gange und werden vom Landeskriminalamt Wien durchgeführt.