„Last Christmas“ auf Dauerschleife? Das macht es mit deinen Ohren

Veröffentlicht am 24. Dezember 2023, 11:40 / ©pixabay

Die Weihnachtslieder werden von fast jeden Weihnachtsfan auf und ab gestreamt. Doch was für uns nach festlicher Stimmung klingt, kann für unsere Ohren zum stressauslösenden Krach werden.

Kann sich unterbewusst auswirken

„Hinter der akustischen Dauerbeschallung steckt mehr, als man denkt“, erklärt Hörakustikexperte Severin Nilges von Neuroth. Ein erhöhter Lärmpegel kann unterbewusst auf uns wirken und sich negativ auf unser Wohlbefinden auswirken. Ein Schallpegel über 85 Dezibel, wie manchmal in Kaufhäusern zu hören, ist in etwa so laut wie ein Zug, der vorbeifährt. Das kann zu Stress, Bluthochdruck und Risiken für Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Nilges empfiehlt, den Ohren Ruhepausen zu gönnen.

Auch zu Silvester

Doch wenn die Weihnachtslieder verstummen, naht Silvester und damit laute Feuerwerke. „Gehörschutz ist hier das A und O“, rät der Experte. Der Schmerzgrenze des menschlichen Ohres liegt bei etwa 120 Dezibel, aber ein Knall ist oft lauter. Knallkörper auf festem Untergrund, wie Asphalt, verstärken den Schall. Daher ist ausreichender Abstand und Gehörschutz dringend empfohlen.