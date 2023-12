Großbrand am Christtag: Sakristei in Flammen

Veröffentlicht am 25. Dezember 2023, 14:34 / ©kk

Ein schockierendes Bild trübt die besinnliche Stimmung am Weihnachtstag. Laut ersten Informationen soll die Sakristei bei der Pfarrkirche im Görtschitztal (Gemeinde Eberstein) in Vollbrand stehen. Mehrere Feuerwehren befinden sich derzeit im Einsatz, darunter die Freiwillige Feuerwehr Diex, Brückl, Eberstein und Völkermarkt. Verletzte soll es keine geben, so die Auskunft der Polizei auf Anfrage von 5 Minuten. Weitere Informationen folgen.

#Update

„Aktuell ist vor Ort kein Rauch zu sehen“, berichtet ein Leser gegenüber 5 Minuten. „Es wird gerade mit der Drehleiter gearbeitet“, führt er weiter aus. Aktuell sollen die Feuerwehren den Brand unter Kontrolle gebracht haben.

