Frau von Eisbrocken getroffen: Skitourengeher wurden plötzlich zu Helden

Vom ORF Sender löste sich ein Eisbrocken und verletzte eine Frau im Bereich des Armes. Primär wurde von der Rot-Kreuz-Leitstelle ein Notarzthubschrauber geschickt, welcher aber wegen des starken Windes im Gipfelbereich nicht landen konnte. Ein Crewmitglied wurde deshalb in der Nähe abgesetzt und alarmierte die örtlich zuständige Bergrettung Villach für den Transport der Patientin. Ein Mitglied der Bergrettung Villach befand sich zu diesem Zeitpunkt gerade in der Nähe des Materialdepots der Bergrettung am Zehner Gipfel, sodass unverzüglich die weiteren Maßnahmen gestartet werden konnten. Zwei Skitourengeher haben spontan ihre Hilfe angeboten und unterstützen den Bergretter beim bodengebunden Transport des Einsatzmateriales vom Zehner Gipfel in Richtung Gipfelhaus. Durch diese wertvolle Hilfe konnte das Material sehr rasch abtransportiert werden.

Echtes Teamwork war gefragt

Die zwei Skitourengeher hatten selbst bereits einen Aufstieg absolviert und haben dennoch, ohne zu zögern, ihre Felle neuerlich aufgezogen um zu helfen. Einer der beiden hat dabei sogar seine Familie in der Schutzhütte am Zehner Gipfel zurückgelassen. Kurz vor dem Eintreffen der Bergrettung, konnte die Patientin mit der Materialseilbahn nach Bad Bleiberg transportiert werden. Das Team mit den helfenden Skitourengehern drehte um und selbst beim anschließenden Rücktransport des Einsatzmaterials halfen die beiden Tourengeher noch fleißig mit.

Großer Dank gilt den spontanen Helfer

„An dieser Stelle ein herzlicher Dank an Florian Fleischhacker aus Goritschach und Andreas Hayszan aus Sattendorf für die spontane und selbstlose Mithilfe“, so die lobenden Worte der Bergrettung Villach. Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber RK1, acht Mitglieder der Bergrettung Villach sowie zwei zufällig anwesende Tourengeher.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.12.2023 um 19:17 Uhr aktualisiert