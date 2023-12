Rauch kam aus Motorraum: Insassen und Hund retten sich aus Fahrzeug

Veröffentlicht am 25. Dezember 2023, 18:54 / ©Feuerwehr Deutschfeistritz

Gegen 12.30 Uhr war ein Ehepaar aus dem Bezirk Leibnitz mit dem Pkw auf der A9 Pyhrn Autobahn in Fahrtrichtung Linz unterwegs. Auf Höhe Übelbach bemerkte der 34-jährige Lenker plötzlich eine Verringerung der Fahrgeschwindigkeit sowie eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum. Der Lenker konnte den Pkw am Pannenstreifen anhalten und gemeinsam mit seiner Frau das Fahrzeug unbeschadet verlassen. Ebenso konnten sie noch ihren Hund und Wertgegenstände in Sicherheit bringen.

Technisches Gebrechen

Bisherigen Ermittlungen zufolge dürfte die Brandursache auf einen technischen Defekt zurückzuführen sein. Die Feuerwehren Übelbach und Deutschfeistritz konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Pannenstreifen sowie der erste Fahrstreifen waren bis 13.35 Uhr gesperrt.

©Feuerwehr Deutschfeistritz ©Feuerwehr Deutschfeistritz ©Feuerwehr Deutschfeistritz ©Feuerwehr Deutschfeistritz

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.12.2023 um 18:59 Uhr aktualisiert