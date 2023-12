Tierisches Weihnachtswunder: Florianis retteten „Frühchen“ aus Grube

Bruck an der Mur

Veröffentlicht am 25. Dezember 2023, 20:03 / ©FF Turnau

Nach zahlreichen Unwettereinsätzen und Fahrzeugbergungen sowie einem Kaminbrand in den vorangehenden Stunden, wurden die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Turnau am 24. Dezember telefonisch zu einer Tierrettung alarmiert. Ein neugeborenes Kalb, welches etwa 14 Tage zu früh das Licht der Welt erblickte, stürzte durch einen kleinen Spalt in eine Güllegrube.

Ende gut, alles gut

Ein Feuerwehrmann, ausgerüstet mit schwerem Atemschutz und CSA-Schutzanzug, stieg in die ca. ein Meter hoch befühlte Grube, fixierte das Kalb mit einem Hebegurt und Leinen. Durch die weiteren eingesetzten Kräfte wurde das Tier über eine Leiter aus der Grube gezogen, ehe es schließlich lebend dem Landwirt übergeben werden konnte. Ein wahres Weihnachtswunder!