Rekordverdächtige Temperaturen am Christtag

Die Experten der GeoSphere Austria berichten über extrem ungewöhnliche Temperaturen, vor allem in Wien und Umgebung: „Äußerst mild war es gestern im Osten mit lebhaftem bis kräftigem Westwind. Selten zuvor war es vor allem im Wiener Becken an einem Dezembertag milder.“

Sieg für Niederösterreich!

18,6 Grad, so warm war es am Christtag in Wiener Neustadt – damit geht der erste Platz für die wärmsten Orte in Österreich am 25. Dezember nach Niederösterreich. „Hier war es nur einmal wärmer im Dezember seit Aufzeichnungsbeginn – immerhin seit 1899! Rekord ist hier 19,7 Grad am 16. Dezember 1989“, informieren die Experten.

16. Dezember: Datum für besonders milde Wintertemperaturen?

Niederösterreich ist auch mit anderen Orten hoch im Rennen. „Berndorf hat seinen bisherigen Stationsrekord ex aequo nochmals erreicht“, auch 2021 hatte es dort schon einmal 18,3 Grad, weiß die GeoSphere. Bronze geht ans Burgenland. In Eisenstadt hatte es gestern 17,7 Grad. Der bisher ungeschlagene Dezemberrekord seit 1936 soll 19,8 Grad betragen. Dieser Rekord wurde ebenfalls am 16. Dezember gemessen.