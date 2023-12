„Storch im Glück“: Suche nach ausgebüxten Störchen nahm Happy End

Veröffentlicht am 26. Dezember 2023, 14:16 / ©Storchenstation Steiermark

In der Nacht von Heiligabend auf den Christtag ist es drei – eigentlich flugunfähigen Störchen – gelungen, aus ihrem Gehege zu entwischen. Durch den starken Wind haben sie es geschaft, den Aufwind bei ausgestreckten Flügeln für einen „Hopser“ über den Zaun zu nutzen. „Einer der Ausreißer kehrte Gott sei Dank gleich am gestrigen Vormittag in sein vertrautes Gehege zurück“, berichtet die Storchenstation Steiermark vom ersten „Nestflüchter“, der die Heimreise antrat.

Die letzten beiden Ausreißer kamen auch wieder Heim

Kurz darauf meldete die Polizei die Sichtung eines Storches neben der Landesstraße etwa 1,5 Kilometer von der Station entfernt. „Beherzt griffen die Beamten zusammen mit Helmut Rosenthaler ein, um den Storch zu sichern. Mit Geduld und vereinten Kräften ist es schließlich gelungen, den Ausreißer ‚dingfest‘ zu machen! Und zu guter Letzt hat am Nachmittag auch noch der letzte ‚Freigänger‘ die Nähe seines Zuhauses gesucht. Mit etwas Geschick ist es Helmut Rosenthaler gelungen, ihn ins Gehege zu verbringen“, so konnte die Storchenstation Entwarnung geben.

Gehege wird „ausbruchsicherer“

Der Vorfall gibt jedoch Anlass zur Veränderung des Geheges. Aus diesem Grund soll der Zaun erhöht werden, „um die Sicherheit unserer Störche bei stärkeren Winden zu verbessern“. „Wir bedanken uns von ganzem Herzen bei den Beamten der Polizeiinspektion Leibnitz für die rasche Meldung und ihre Unterstützung beim Sichern des Ausreißers“, so bedankt sich das Storchennest für die tatkräftige Unterstützung der Polizeibeamten.