Zweistellige Plusgrade am Stefanitag: Jetzt wird es aber wieder kälter

Nachdem es jetzt an den beiden Weihnachtsfeiertagen am Vormittag jeweils recht kühl mit teilweise Minusgraden war – gestern hatte Kärnten überhaupt gesammelt die kältesten Orte Österreichs – sind die Temperaturen in den Mittags- und Nachmittagsstunden an beiden Tagen in die Höhe geschossen. Auch heute hat es in den wieder teils zweistellige Plusgrade.

Zweistellig in Mallnitz, Fresach und Villach

So hatte es Stand 14 Uhr in Mallnitz 10,8 Grad. Dahinter folgte in Kärnten Fresach mit 10,5 Grad. Ebenfalls genau 10 Grad hatte es auch in Villach. Immer noch mehr als 9 Grad hatte es um 14 Uhr laut „GeoSphere Austria“ in Weissensee, Feldkirchen, St. Veit, Bad Eisenkappel, Kötschach-Mauthen, St. Andrä im Lavanttal und auf der Flattnitz. „Nur“ 8,6 Grad hatte es dahingegen in der Landeshauptstadt Klagenfurt.

Wetteränderung wieder in Sicht

In den kommenden Tagen wird sich das Wetter aber wieder verändern – es soll langsam kühler werden, zweistellige Grade sind jedenfalls nicht mehr zu erwarten. Wie die „GeoSphere Austria“ berichtet hat, könnte es zum neuen Jahr dann sogar eine Ladung Schnee geben – ein Italientief kündigt sich nämlich an. Mehr Infos dazu hier.