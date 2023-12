Skiunfall in Heiligenblut forderte zwei Verletzte

Veröffentlicht am 26. Dezember 2023, 15:45 / ©ÖAMTC

Drei befreundete Burschen waren am Dienstagvormittag zum Skifahren in Heiligenblut. Auf der Schareckabfahrt kam es schließlich zu einem folgenschweren Unfall. Der 17-Jährige aus der Gemeinde Gallizien fuhr voraus, hinter ihm der 16-Jährige aus Gallizien und das Schlusslicht bildete ein 16-jähriger Klagenfurter. Dieser wollte einen Rechtsschwung machen, rutschte aber stattdessen auf einer Eisplatte weg und schlitterte auf der Piste dahin. In weiterer Folge kollidierte er mit dem vor ihm fahrenden 16-Jährigen, der dadurch ebenfalls stürzte und für kurze Zeit sogar das Bewusstsein verlor.

Rettungshubschrauber im Einsatz

„Nachfolgende Skifahrer setzten sofort die Rettungskräfte in Gang“, heißt es seitens der Polizei. Der Verletzte wurde vom Notarztteam des Rettungshubschraubers „C7“ erstversorgt und in der Folge ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen. Bei der Kollision wurde auch der Klagenfurter leicht verletzt und begab sich selbständig ins Krankenhaus. Der 17-Jährige blieb unverletzt.