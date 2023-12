Weltcup: Skisprung-Damen gastieren im Jänner in Villach

In der Alpenarena

Die besten Skispringerinnen aus aller Welt gastieren am 3. und 4. Jänner 2024 beim FIS Skisprung-Weltcup 2024 in der Villacher Alpenarena. 70 Teilnehmerinnen aus 16 Nationen werden erwartet. Angeführt wird die prominente Riege von der Vorjahressiegerin Eva Pinkelnig. Auch die Achomitzer Lokalmatadorin Hannah Wiegele wird zum Skisprung-Weltcup Anfang Jänner in Villach erwartet. Tickets sind bereits erhältlich.

Siegerehrung in der Innenstadt

Zudem wird am 3. Jänner, ab 17 Uhr die Siegerehrung in der Rathausplatz-Eisarena in der Villacher Innenstadt stattfinden. Die Band „Combo“ gibt ab 17 Uhr ein Konzert. „Besondere Show-Acts warten“, heißt es seitens der Stadt. Der Eintritt ist frei.