„Soldaten mit Herz“ erfüllten 25 Kinderwünsche

Veröffentlicht am 26. Dezember 2023, 16:52 / ©Soldaten mit Herz

Der gemeinnützige Verein „Soldaten mit Herz“ erfüllte über 25 Kinderwünsche kurz nach Weihnachten. „In dieser besonderen Zeit des Jahres ist es uns eine Ehre, den Kleinen eine Freude zu bereiten. Unsere Aktion zeigt den starken Zusammenhalt innerhalb der ‚Soldaten mit Herz‘ Gemeinschaft. Ich danke meinen Kameraden für ihr unermüdliches Engagement für eine bessere Welt“, kommentierte Präsident John Patrick Platzer die Aktion.

Nachträgliches Christkind

Leider konnten die Geschenke nicht alle rechtzeitig am 24. Dezember unter dem Baum liegen, darum fügt Platzer mit einem Augenzwinkern hinzu: „Vielleicht hat das Christkind in der Adresse ein kleines Missgeschick gehabt. Egal, uns ist wichtig sicherzustellen, dass die Kinder ein strahlendes Lächeln auf ihren Gesichtern haben. Und das haben wir heute nachträglich geschafft!“ Beschert wurden das SOS-Kinderdorf in Moosburg sowie drei weitere betreute Wohngruppen im Raum Klagenfurt.