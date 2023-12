Kärntner verzaubert mit seiner neuen Single

Michi Kaiser beim Videodreh am Millstätter See.

Michi Kaiser ist bekannt für seine rauchige Stimme! Am 8. Dezember 2023 veröffentlichte er seine selbst geschriebene Single „Das mit uns“ und will damit seine musikalische Vielseitigkeit und sein Gespür für berührende Geschichten zum Ausdruck bringen. Das dazugehörige Musikvideo wurde von am Millstätter See im Bezirk Spittal an der Drau gedreht.

Song ab sofort verfügbar

„Die idyllische Kulisse des Sees verleiht dem Video eine romantische Atmosphäre, die perfekt mit der Stimmung des Songs harmoniert“, ist Kaiser überzeugt. Der Song und das Video wurden produziert von Johannes Peter Lechner aka Lechner Records. „Das mit uns“ ist ab sofort auf allen gängigen Streaming- und Downloadportalen verfügbar.