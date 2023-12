Neben Adventkranz eingeschlafen: Brand in Wohnung endete glimpflich

Veröffentlicht am 26. Dezember 2023, 18:40 / ©LFV Steiermark/Franz Fink

Glück im Unglück hatte eine 68-jährige Pensionisten am ersten Weihnachtstag. Sie hatte die Kerzen ihres auf dem Küchentisch stehenden Adventkranzes angezündet und ist anschließend neben diesem eingeschlafen. Den Brand bemerkte sie durch einen ausgelösten Rauchmelder in ihrer Wohnung. Ein an der Wohnungstür vorbeigehender Nachbar wurde ebenfalls auf den ausgelösten Rauchmelder aufmerksam und eilte der 68-jährigen Weizerin zur Hilfe.

Pensionistin ins Krankenhaus gebracht

Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Brand bereits von dem Nachbar mit einem Feuerlöscher gelöscht. Die 68-Jährige wurde für eine medizinischen Untersuchung ihres Gesundheitszustandes in das Landeskrankenhaus Weiz gebracht.