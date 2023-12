Grazer Salonorchester stimmt musikalisch ins neue Jahr

15 professionelle Musiker aus aller Welt treffen mit ihrer Liebe zur österreichischen Salonorchestertradition in der Kulturhauptstadt Graz zusammen. Unter der Leitung eines philharmonischen Stehgeigers gehen sie gemeinsam ihrer Leidenschaft nach und laden Besucher zu einem Silvesterkonzert, sowie Neujahrskonzerten.

Oper, Walzer, Film und Co.

Anfragen aus ganz Österreich und dem asiatischen Raum für Konzerte und Vorträge zeugen vom Interesse an einer wohl niemals verschwundenen Epoche. Das international erfolgreiche „Grazer Salonorchester“ unter der Leitung von Klaus Eberle begleitet Besucher mit schwungvollen Melodien und Sekt in das neue Jahr. Neben Operetten- und Walzermelodien von Johann Strauß und Robert Stolz wird diesmal auch Filmmusik, Musicalevergreens und Rockiges wie den Song-Contest-Siegertitel „Rise like a Phoenix“, die Rockballade „Music was my first Love“, „Sway“ oder „Thriller“ gespielt.

©Grazer Salonorchester