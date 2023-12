Mit Glasflasche am Kopf verletzt: Polizei sucht verschwunden Partygast

Ein bislang nicht bekannter Partygast warf am 26. Dezember 2023 gegen 1.30 Uhr bei einem Fest in Eggerding eine Glasflasche vom ersten Stock des Veranstaltungssaals in die Menschenmenge. Dabei traf er eine 28-jährige Frau aus dem Bezirk Ried am Kopf.

Verletzter ins Krankenhaus gebracht

Diese wurde dabei verletzt und nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Ried gebracht. Die Polizei Suben bittet nun um Hilfe. Zeugen, welche die Tat möglicherweise beobachtet haben, sollen sich unter der Telefonnummer 059133/4277 melden. Von dem Flaschenwerfer fehlt bislang jede Spur. Er wird nun gesucht.