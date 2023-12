Handels-KV: Kann noch in diesem Jahr eine Einigung erzielt werden?

Veröffentlicht am 27. Dezember 2023, 07:07 / ©Gewerkschaft GPA

Die Kollektivertragsverhandlungen für die etwa 430.000 Angestellten und Lehrlinge im Handel sind in der 6. Runde erneut von den Arbeitgebern abgebrochen worden – wir berichteten. „Nach fast 10 Stunden Verhandlungen waren die Arbeitgeber nicht bereit, ein neues Angebot vorzulegen“, kritisiert die GPA. Die Gewerkschaft ging mehr als unzufrieden aus den Gesprächen der letzten Runde heraus. „Es drängt sich der Verdacht auf, dass die Arbeitgeber die heutigen Verhandlungen nur pro forma vorgeschlagen haben, um weitere Streikaktionen am Freitag und am Einkaufssamstag zu verhindern“, äußerte sich die Chefverhandlerin der Gewerkschaft GPA, Helga Fichtinger.

Startet der Handel mit einem Ergebnis ins neue Jahr?

Am heutigen Mittwoch, den 27. Dezember stehen erneut Verhandlungen an. Die Empfehlung von einer Lohnerhöhung von 8 Prozent wurde von der Gewerkschaft entschieden abgelehnt. Diese schaffe nur Verunsicherung und wird der Handelsbranche langfristig schaden, kritisiert die GPA.