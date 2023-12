Vom kleinen Handwerker zum Industriellen: So war Gaston Glock

Gaston Glock hatte Zeit seines Lebens und Wirkens für jedes Problem eine Lösung, schlug sogar dem Tod so manches Schnippchen, als es ihm schon vor Jahren gesundheitlich nicht gut ging und er sich trotz schlechter Prognosen wieder gut erholte und seine Arbeit sofort wieder aufnehmen konnte. „Bis zuletzt war er geistig topfit, legte aber nach und nach die geschäftlichen Entscheidungen in die Hände seiner jungen Frau, die diese bis heute mit viel Geschick leitet und lenkt“, erzählen Freunde.

Weltweit bekannt

Seinen Werdegang großartig zu beschreiben, würde heißen, Eulen nach Athen zu tragen: Den kennt man weltweit, der ist einzigartig. Vom kleinen Handwerker zum Industriellen, zu einem der größten Arbeitgeber und Steuerzahler und einer Erfindung, die ihn zum Milliardär machte: Die Glock Pistole. Eine Präsenz in der Öffentlichkeit war nie seine Stärke, lieber zog er im Hintergrund die Fäden und ließ durch großzügige Spenden andere Menschen an seinem Reichtum teilhaben. Kritik an seiner Arbeit gab es immer wieder, ein Neider trachtete ihm sogar ein Mal nach dem Leben. „Ach, Kritik wegen der Pistole – das muss man aushalten, ich halte sogar eine Laudatio aus“, pflegte er im Freundeskreis zu scherzen.

Auch Kärnten trauert

Gaston Glock, Träger des „Goldenen Ehrenzeichens des Landes Kärnten“, war ein Visionär, Unternehmer, Innovator und Macher und galt schon zu Lebzeiten als Legende. Seine Pistole zählt zu den meistgekauften Waffen weltweit. „Er hat unglaublich viel für sein Land, seine Menschen und die Kärntner Luftfahrt gemacht! Für uns Abgänger der HTL Ferlach hat er in den 80er Jahren die Waffentechnik mit seiner Vision hin zum Kunststoff revolutioniert! Er baute eine funktionierende ‚Plastikpistole‘ – das muss man sich mal gedanklich geben! Vision, Glaube, Beharrlichkeit, Umsetzung! Ohne Worte! Mit hohem Respekt verneige ich mich vor dem Menschen und Innovator Gaston Glock! Ruhe in Frieden“, so der Nachruf des Villachers Michael Kucher, der den Aufstieg Glocks persönlich erlebte. Ruhe in Frieden Gaston Glock, aber wer weiß – möglicherweise ist ihm ja schon wieder was eingefallen und er ist nur auf der anderen Seite des Weges.