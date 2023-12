Urlauberschichtwechsel vor Silvester sorgt für starken Reiseverkehr

Hinzu kommen Tagesausflügler sowie Gäste bei diversen Veranstaltungen zu Silvester.

An- und Abreise zu den Skigebieten

Silvester werden viele auswärts verbringen, während andere bereits wieder aus dem Weihnachtsurlaub heimfahren. Entsprechend dichten Reiseverkehr erwartet der Club Freitagnachmittag, Samstagvormittag und vor allem am Montag, dem Neujahrstag.

Mit Überlastung sollte man auf folgenden Transitrouten rechnen: Pyhrn Autobahn (A9) zwischen St. Pankraz und Liezen und vor den Mautstellen Bosruck und Gleinalm

Tauern Autobahn (A10) vor dem Baustellenbereich bei der Tunnelkette Werfen

Inntal Autobahn (A12) in mehreren Abschnitten

Brenner Autobahn (A13) im Großraum Innsbruck

Arlberg Schnellstraße (S16) vor dem DalaaserTunnel

Rheintal Autobahn (A14) vor der Abfahrt Montafon

Auch rund um die Skigebiete, etwa im Montafon (L188), im Ötztal (B186), im Zillertal (B169), am Hochkönig (B164) oder rund um Schladming (B320) wird es nach Einschätzung des ÖAMTC zu Staus kommen, wobei die Anreise überwiegen dürfte.

Veranstaltungen locken Tausende Besucher an

Rund um den Jahreswechsel finden zahlreiche Veranstaltungen statt, von denen einige regional hohes Verkehrsaufkommen verursachen. So wird etwa in Wien, Linz und Graz das neue Jahr mit Silvesterläufen begrüßt, wofür es zu kurzzeitigen Anhaltungen kommt und einige Straßen gesperrt werden.

Skiweltcup der Damen in Lienz

Am 28. und 29. Dezember werden am Lienzer Hausberg Hochstein die Alpinen Skiweltcup-Rennen der Damen ausgetragen. An beiden Renntagen ist mit Verkehrsbehinderungen auf der Drautal Straße (B100) sowie auf der Felbertauern Straße (B108) auf den Zufahrten nach Lienz zu rechnen. Der ÖAMTC empfiehlt nach Möglichkeit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Vierschanzentournee in Innsbruck

Im Rahmen der Vierschanzentournee gastieren die Skispringer am 2. und 3. Jänner 2024 wieder am Bergisel in Innsbruck. Der ÖAMTC rechnet mit Verzögerungen im Stadtgebiet von Innsbruck und rät, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Die Brenner Straße (B182) wird am 3. Jänner zwischen Innsbruck Süd und Innsbruck gesperrt, um zusätzlichen Parkraum für Fans zu schaffen.