Großer Unternehmer von uns gegangen: Wer war Gaston Glock?

Sein Name ist wohl jedem ein Begriff: Der Waffenproduzent Gaston Glock zählte zu den umstrittensten Unternehmern Österreichs. Am heutigen Mittwoch, dem 27. Dezember 2023, ist er im Alter von 94 Jahren in Klagenfurt verstorben. Doch wer war der Rüstungsunternehmer?

International erfolgreiches Waffenunternehmen

Glock erblickte am 19. Juli 1929 in Wien das Licht der Welt und schloss dort auch die Ausbildung an der Bundesgewerbeschule – Abteilung Maschinenbau – ab. Der Grundstein für sein späteres Schaffen. Vor der Gründung der Glock KG im Jahr 1963 war er lange als Kunststofftechniker tätig und produzierte auch in seinem Unternehmen anfangs Kunststoff- und Metallteile für Türen und Fenster. 1970 fing er schließlich an, das österreichische Bundesheer zu beliefern. Diese lieferten ihm die Idee für seine spätere Erfindung: Die Glock 17. Die „Plastikwaffe“ war damals deutlich kostengünstiger und auch einfacher zu handhaben, als ähnliche Modelle am Markt und wurde später auch als neue Armeepistole beim österreichischen Bundesheer eingeführt. Ein erster Schritt. Mittlerweile nutzen etliche Polizeibehörden und sogar das FBI Glock-Waffen. Benannt wurde die erste Glock übrigens deshalb nach der Zahl 17, weil es bereits das 17. Patent war, das der Unternehmer damals eingereicht hatte.

Privat schlug sein Herz für Kathrin Glock

Während er sein Unternehmen zu internationaler Bekanntheit verhalf, heiratete Glock zweimal. Aus seiner ersten Ehe mit Helga hatte er drei mittlerweile erwachsene Kinder. Nach 49 Jahren ließ sich der Groß-Industrielle schließlich scheiden, nur um wenig später der 52 Jahre jüngeren Kärntnerin Kathrin Glock das Ja-Wort zu geben. Mit ihr blieb er bis zu seinem Lebensende liiert. In einem emotionalen Posting verabschiedete sie sich am Mittwoch von ihrem Ehemann. „Endless love“ – also endlose Liebe – schrieb sie über eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, welche zeigt, wie Glock seine Kathrin auf die Stirn küsst. Sie ist es auch, die mittlerweile die Strippen im Unternehmen zieht. Bezüglich des Unternehmens müsse man sich übrigens auch nach Glocks Tod nicht sorgen, betont man in einem offiziellen Statement: „Gaston Glock hat die GLOCK Gruppe zeitlebens strategisch ausgerichtet und auf die Zukunft vorbereitet. Sein Lebenswerk wird in seinem Sinne weitergeführt.“

Letzte Geburtstagsfeier am 19. Juli 2023

Bekannt war Gaston Glock auch für die jährlichen Events zu Ehren von Glocks Geburtstag, die immer im Sommer über die Bühne gingen – mehr dazu hier. Nicht selten waren auch Prominente, wie Robbie Williams, Naomi Campbell, John Travolta, Nicole Scherzinger, Engelbert oder Chuck Norris zu Gast. Glock war zudem auch rumänischer Honorarkonsul in Kärnten und Träger des Goldenen Ehrenzeichens des Landes Kärnten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.12.2023 um 21:16 Uhr aktualisiert