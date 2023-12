Zwischen Sonne und Nebel: Dieses Wetter erwartet uns am Donnerstag

Das Wetter am Donnerstag scheint wechselhaft zu werden. „Über den Niederungen im Norden, Osten und Süden sowie auch teilweise inneralpin halten sich Nebel und Hochnebel zunächst recht verbreitet und lösen sich tagsüber auch nur zögerlich auf. Besonders ganz im Osten kann es auch nebelig-trüb bleiben“, so die Prognose der GeoSphere. Abseits des Nebels soll hingegen oft die Sonne scheinen und erst im Laufe des Nachmittages dichte Wolkenfelder im Westen eintreffen. „Der Wind weht meist nur schwach aus Südost bis West“, wissen die Wetterexperten. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 6 bis plus 5 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 4 bis 12 Grad. In mittleren Höhenlagen soll es am wärmsten werden.