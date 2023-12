Sonne strahlt auch am Donnerstag vom Himmel

Veröffentlicht am 27. Dezember 2023, 21:46 / ©Comofoto-adobe stock.com

Nur im Klagenfurter Becken bleibt der Nebel auch am Donnerstag beständig. Ansonsten wartet in Kärnten ein sonniger und milder Wintertag auf uns. Allerdings lebt der Südwestwind in mittleren Lagen etwas auf, warnen die Meteorologen von Geosphere Austria: „Hier wird es leicht föhnig.“