Familienspaß beim Großeltern-Enkerl-Tag am Silvestermarkt

Ferienzeit ist Familienzeit – viele Kinder verbringen in den Weihnachtsferien Zeit mit ihren Großeltern. Das Seniorenbüro der Stadt hat auch heuer wieder ein tolles Angebot: Am 31. Dezember findet von 11 bis 16 Uhr der Großeltern-Enkerl-Tag am Silvestermarkt auf dem Neuen Platz statt. „Wir wünschen allen Klagenfurter Familien und vor allem den Großeltern und ihren Enkeln eine schöne Zeit am Silvestermarkt und einen guten Rutsch ins neue Jahr!“, freut sich Bürgermeister Christian Scheider. Die Fahrgeschäfte der Familie Sprachmann werden an diesem Tag allen Kindern kostenlos zur Verfügung gestellt. Pro Kind gibt es außerdem eine Zuckerwatte gratis.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.12.2023 um 07:07 Uhr aktualisiert