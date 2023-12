Nach Sturz: Schwerverletzter Arbeiter musste reanimiert werden

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hielt sich der Arbeiter nach Dienstschluss noch in der Werkshalle auf und stürzte aus bislang ungekannter Ursache in der unbeleuchteten Werkstatt in eine Montagegrube. Dabei zog sich der Mann schwere Kopfverletzungen zu.

Mann musste reanimiert werden

Ein Mitarbeiter, der sich zur gleichen Zeit in der Werkshalle aufgehalten hatte, fand den Verletzten in der Montagegrube liegend und setzte die Rettungskette in Gang. Der Schwerverletzte musste reanimiert werden und wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Klagenfurt verbracht. Nach Abschluss der Erhebungen werden Berichte an die zuständigen Stellen erstattet werden, teilt die Polizei mit.

