Pleite: Steirischer Geflügelhof geht insolvent

Die 1989 gegründete Firma mit Sitz in Kapfenstein beschäftigt sich mit der Verarbeitung und dem Handel von Geflügelware und beschäftigt 58 Mitarbeiter.

Mögliche Überschuldung von 2.701.000 Euro

88 Gläubiger sind von der Insolvenz betroffen, deren Hauptgrund der Wegfall einer langjährigen Geschäftsbeziehung mit einer Großhandelskette ist. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf etwa 5.131.000 Euro, während die Aktiva auf 2.430.000 Euro geschätzt werden, was eine mögliche Überschuldung von 2.701.000 Euro ergibt.

Beim Landesgericht Graz eröffnet

COVID-19 und die Ukraine-Krise hatten einen negativen Einfluss auf das Unternehmen, da Preiserhöhungen nicht vollständig an die Handelsketten weitergegeben wurden. Die Umstellung von Filial- auf Zentralbelieferung führte dazu, dass bestimmte Geflügelteile nicht mehr verkauft werden konnten, was die Absatzmöglichkeiten einschränkte. Die Insolvenz wurde beim Landesgericht für ZRS Graz eröffnet, und die Anmeldefrist für Forderungen endet am 13. Februar 2024. Alexander Isola, Rechtsanwalt, wurde als Insolvenzverwalter bestellt, und die Berichts- und Prüfungstagsatzung ist für den 27. Februar 2024 angesetzt.