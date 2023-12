Cool: Steirische Models im Fokus bei Magazine-Release in Wien

Der Clou des Abends? Drei herausragende Models aus der Steiermark ergänzten das bunte Laufsteg-Event. Sarah Schmidt, die bisher als steirisches Topmodel galt, bekam nun „Konkurrenz“ in ihrer eigenen Agentur, 1st Place Models. Die Weizerin wurde von Laura-Sophie Lang und Lea Zeisberger in die Agentur begleitet, beide 19 Jahre alt und auf dem Weg, die Modewelt zu erobern.

Zwei neue steirische Models

Lea Zeisberger, ursprünglich aus Graz, aber in München ansässig, konnte schon in kurzer Zeit bemerkenswerte Erfolge verbuchen. Ihre Engagements bei renommierten Marken und Designern wie Goldwell, Stefan Gesell und Manuel Essl zeigen ihren raschen Aufstieg in der Modewelt. Auch Laura-Sophie Lang, ebenfalls aus Weiz, überzeugte in den letzten Monaten mit ihren Shooting-Erfolgen und stand schon für namhafte Fotografen und Designer in Mailand vor der Kamera.

Gemeinsam am Laufsteg

Diese drei Steirerinnen standen gemeinsam für das „Vienna Dreams“ Magazin am Laufsteg, der von weiteren prominenten Models begleitet wurde. Die Vielfalt und Internationalität der Models spiegelte sich in der Veranstaltung wider, die von zahlreichen Persönlichkeiten aus der Mode- und Medienbranche sowie prominenten Gästen besucht wurde.