Sonderausstellung über Altlandeshauptmann Hans Sima wird verlängert

Wer diese informative, zeitgeschichtliche Ausstellung in der AK Bibliothek/Mediathek bisher noch nicht gesehen hatte, hat nun noch bis 15. Jänner Zeit. „Hans Sima – ein politisches Leben“ rekonstruiert das Leben und Wirken von Kärntens Altlandeshauptmann Hans Sima (1918 – 2006) anhand ausgewählter fotografischer Schlaglichter. Die Ausstellung wird nun bis Mitte Jänner in der Villacher Mediathek verlängert. Hans Sima verbrachte seine Kindheit in Villach. In seiner Ära wurden u.a. das Kongresshaus samt Hotelfachschule errichtet, mit der Firma Siemens – heute Infineon – der Grundstein zur Entwicklung der Halbleiterbranche in Villach gelegt, Fellach, Maria Gail und Landskron mit Villach vereint. Kulturreferentin Vizebürgermeistern Gerda Sandriesser: „Die Wanderausstellung gibt auch Einblicke in das frühere Handwerk politischer Pressefotografie in Schwarzweiß und ist zweifelsfrei für jede Villacherin und jeden Villacher sehenswert.“

„Ausstellung zeigt das Leben und Wirken eines Vordenkers“

Ein Audio-Guide in vier Sprachen erleichtert die Vermittlung und Teilhabe sehbeeinträchtigter Personen. AK-Präsident Günther Goach: „Hans Sima war ein Modernisierer Kärntens. Seine politischen Errungenschaften ziehen sich bis in die heutige Zeit! Ob es die Grundsteinlegung für die Universität Klagenfurt war, Betriebsansiedelungen die bis heute nachhaltig wirken oder die Entwicklung des Alpen-Adria-Gedankens, den Sima maßgeblich prägte: Diese Ausstellung zeigt das Leben und Wirken eines Vordenkers! Wir freuen uns über so viel Anklang der Ausstellung bei der Bevölkerung und laden herzlich dazu ein, diese noch bis Mitte Jänner bei uns in der AK-Bibliothek-Mediathek in Villach kostenlos zu besuchen.“ Ausstellung zu den Öffnungszeiten der AK, ab 1. März ist die Sima-Ausstellung im

Kärnten Museum in Klagenfurt zu sehen.