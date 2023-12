Keine Weihnachtsstimmung: FPÖ will sitzungsfrei zwischen den Feiertagen

Am heutigen Donnerstag, dem 28. Dezember 2023, tagt wieder der Gemeinderat in Klagenfurt. Die FPÖ hat vor, dort gleich vier Anträge einzubringen. Neben eines Berichtes des Geschäftsführers des Flughafens Klagenfurt, der Erneuerung der Bodenmarkierung im Bereich der Bushaltestelle Maximilianstraße und der Begradigung einer Einfahrt im Bereich der Triplatstraße wird auch sitzungsfreie Zeit zwischen den Weihnachtsfeiertagen gefordert.

„Überhaupt nicht einzusehen“

„In den letzten drei Jahren hat jeweils zwischen Weihnachten und Neujahr eine Gemeinderatssitzung stattgefunden“, führt der freiheitliche Gemeinderat Andreas Skorianz aus. Für ihn ein absolutes No-Go, immerhin seien viele Mitarbeiter des Magistrats dadurch gezwungen, auch in der Ferienzeit zu arbeiten. Das Parlament und die Landtage hätten in dieser Zeit hingegen sitzungsfrei. „Es ist überhaupt nicht einzusehen, dass just der Klagenfurter Gemeinderat in dieser Zeit regelmäßig tagen muss“, meint Skorianz dazu. Aus diesem Grund will er in der heutigen Sitzung einen entsprechenden Antrag einbringen.