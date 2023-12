Wiener Christkindlmarkt war heuer ein voller Erfolg

Insgesamt 3,3 Millionen Gäste haben den bekanntesten Weihnachtsmarkt des Landes in den vergangenen sechs Wochen besucht, wie eine Erhebung festgestellt hat. Knapp die Hälfte (46 Prozent) der Besucher des Wiener Christkindlmarkts stammte aus Wien, 30 Prozent der Gäste kamen heuer aus anderen österreichischen Bundesländern und 24Prozent aus dem Ausland.



Eistraum am Christkindlmarkt noch bis 7. Jänner geöffnet

Während die Marktstände am Rathausplatz dieser Tage abgebaut werden und Platz für den Wiener Silvesterpfad und Wiener Eistraum schaffen, bietet der Eistraum am Christkindlmarkt weiterhin die Möglichkeit, die beeindruckende Eislandschaft im Rathauspark auf einer Fläche von insgesamt 3.000 Quadratmetern zu genießen. Der Eistraum am Christkindlmarkt ist bis einschließlich 7. Jänner 2024 täglich (ausgenommen am Silvestertag) von 10 bis 22 Uhr geöffnet.