Über 3.000 Unterschriften: WWF startet Petition gegen Silvesterfeuerwerk

„Silvester ohne Böller“ – so titelt die Online-Petition, welche vom WWF Österreich gestartet wurde und bereits über 3.000 Unterschriften zählt. „Viele Wild- und Haustiere leiden unter rücksichtslosen Feuerwerken. Der laute Knall, die grellen Blitze und der Schwefelgeruch erzeugen Angst und Panik. Zusätzlich verschmutzen Feuerwerkskörper unsere Luft, Böden und Gewässer“, argumentiert Marie Pfeiffer vom WWF. Darüber hinaus gebe es immer wieder Brände, Tote und Verletzte durch Feuerwerkskörper, die derzeit schon ab 16 Jahren gekauft werden dürfen.

Verbot gefordert

Die geltende Rechtslage sehe zwar bereits Verbote vor – vor allem im Ortsgebiet, in der Nähe von Krankenhäusern, Altersheimen und Tierheimen – allerdings würden diese Regeln häufig ignoriert werden und seien schwer durchzusetzen und zu kontrollieren, so der WWF weiter. „Das führt zu flächendeckendem Lärm, massiver Umweltverschmutzung und unnötigem Tierleid. Daher muss die Bundesregierung die Regeln verschärfen“, fordert Pfeiffer. Konkret soll es für Personen ohne Pyrotechnikausweis ein Verkaufs- und Verwendungsverbot für Artikel wie Raketen oder Schweizer Kracher der Klasse F 2 geben. Zudem will der WWF ein ganzjähriges Verbot von Feuerwerken in der Nähe von Schutzgebieten, Gewässern, sowie bekannten Brut- und Rastplätzen von Vögeln.

„Feuerwerke belasten Umwelt und Gesundheit„

Studien würden laut dem WWF die negativen Folgen von Raketen und Böllern auf Wildtier-Populationen belegen. „Neben enormen Stress für Hunde und Katzen schaden Feuerwerke zudem der Umwelt und uns Menschen – insbesondere durch erhöhte Luftschadstoffwerte durch Feinstaub, Schwefeldioxid und Metalle“, betont man seitens der Organisation. Die freigesetzten Schadstoffe könnten sich auch im Boden und in Gewässern ablagern. Zudem würden diverse Reste der Feuerwerkshüllen abseits der Straßen oft als unsachgemäß entsorgter Müll in der Umwelt zurückbleiben. Hinzu kommen immer wieder Brände, Sachschäden sowie zahlreiche Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätze.