Schwerer Unfall in Mariazell: Nur Zweijähriger blieb unverletzt

Gemeinsam mit ihrem zweijährigen Sohn war eine 38-jährige Autofahrerin am Donnerstagvormittag auf der B20 Mariazeller Straße in Fahrtrichtung Rasing unterwegs. Zur selben Zeit geriet eine 83-jährige Pensionistin in der hiesigen Rechtskurve von ihrem Fahrstreifen ab und kollidierte in der Folge frontal mit dem Wagen der Mutter.

Lenkerinnen schwer verletzt

„Beide Fahrzeuglenkerinnen erlitten schwere Verletzungen und wurden von dem Roten Kreuz ins Gesundheitszentrum Mariazell eingeliefert“, heißt es seitens der Einsatzkräfte. Der Zweijährige hatte Glück im Unglück: „Er blieb unverletzt“, so die Beamten. Die 83-Jährige wurde zur weiteren Abklärung ins LKH Hochsteiermark gebracht.