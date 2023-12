Türmer lädt zu Silvester-Highlight am Stadtpfarrturm

Zum Jahreswechsel hat Türmer und Nachtwächter Horst Ragusch wieder einiges in petto! Unter anderem lädt er am 29. Dezember zur Nachtwächter-Laternenwanderung. Jeder Teilnehmende erhält eine Kerzenlampe und dann geht es mit dem Nachtwächter durch dunkle Gassen in den gar unheimlichen Raunächten. Der Treffpunkt ist am Spanheimerbrunnen am Arthur-Lemisch-Platz.

Klangraum-Experiment und Silvester-Highlight

Tags darauf – am 30. Dezember 2023 – lädt Ragusch um 11 Uhr in den „Klangraum Stadtpfarrturm“, wo Glockenklang in einem Klangexperiment spürbar werden soll. Ausklingen könnt ihr das Jahr ebenfalls am Stadtpfarrturm lassen. Immerhin veranstaltet Ragusch in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr ab 23.45 Uhr das traditionelle Silvesterschießen auf der Besucherplattform. Bei allen drei Events wird vorab um eine Anmeldung unter 0650 2424555 gebeten.