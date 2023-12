Pensionist (83) fuhr Traktor auf: Verletzt

In Krumpendorf fuhr am späten Donnerstagnachmittag ein 84-jähriger Autofahrer aus Klagenfurt einem 20-jährigen Traktorfahrer aus dem Bezirk Klagenfurt auf. Der Lenker des Traktors blieb zwar unverletzt, jedoch lenkte er die Zugmaschine samt Anhänger in der Folge in eine Hauseinfahrt und schaltete die Warnblinkanlage ein. „Er stand quer über die gesamte Fahrbahn“, schildern die Polizeibeamten, die in der Folge zum Einsatz ausrückten. Der 83-jährige Fahrzeuglenker erlitt Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht.