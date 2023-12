Sieg! VSV drehte Spiel im letzten Drittel

Donnerstagabend empfing der EC VSV den Hydro Fehervar AV19 in der Villacher Stadthalle. Pünktlich um 19.15 Uhr erfolgte der Anpfiff zum Match und keine vierzehn Minuten später fiel auch schon der erste Treffer des Abends. Dieser gebührte dem Defender Carter Robertson, der den Puck direkt in die Maschen der VSV-Adler pfefferte. Ein herber Schlag für die Blau-Weißen. Die Villacher kämpften hart, konnten den Vorsprung aber auch im zweiten Spielabschnitt nicht aufholen.

VSV holt zum Gegenschlag aus

Erst in der 51. Minute erwachten die Blau-Weißen aus ihrem Winterschlaf. VSV-Stürmer Andrew Desjardins bugsierte die Scheibe in der Folge direkt ins Netz der Ungarn und sorgte für einen Gleichstand. Damit stieg die Spannung in der Stadthalle deutlich an. Jedoch gelang in der regulären Spielzeit keinen der beiden Teams der Führungstreffer. Erst in der Overtime erhöhte der VSV schließlich auf 2:1 – damit holten sich die Villacher den Sieg.

©rolli_tuning | Das Siegertor des VSV!

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.12.2023 um 21:51 Uhr aktualisiert