Bis zu 10 Grad: Immer noch keine Minusgrade in Sicht

Wetter in Kärnten

Veröffentlicht am 28. Dezember 2023, 21:56 / ©Grangl

Weiterhin hält sich zäher Nebel im Klagenfurter Becken und unter dem Nebel dürften die Temperaturen auch nicht über plus 2 Grad hinausklettern. Anderswo sieht die Lage schon besser aus. „Denn in den meisten Landesteilen zeigt sich bei nur wenigen dünnen Wolken den ganzen Tag über die Sonne“, heißt es seitens der Meteorologen von Geosphere Austria. Dort kann auch das Thermometer schon mal auf 5 bis 10 Grad plus klettern.